Real Madrid, Lopetegui: "Colpa mia? Si vince e si perde insieme"

Julen Loeptegui, tecnico del Real Madrid, è intervenuto al termine del match perso contro il Barcellona (5-1 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate dal quotidiano spagnolo AS: "Abbiamo avuto delle occasioni, ma non è mai semplice vincere al Camp Nou. Nella ripresa sono cambiate le cose, siamo riusciti a creare alcune situazioni: non le abbiamo sfruttate, poi sono arrivati i tre gol".

L'allenatore delle merengues ha anche analizzato il momento della squadra e alla domanda sulle eventuali colpe ha risposto così: "Sì sa come funzionano le cose nel calcio, la responsabilità ricade sull'allenatore. Ma qui tutti vinciamo o tutti perdiamo".