Real Madrid, preso Jovic: 60 mln all'Eintracht Francoforte

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Luka Jovic è un giocatore del Real Madrid. Lo hanno ufficializzato le merengues con una nota sul loro sito. L'attaccante serbo classe '97, una della grandi rivelazioni della stagione, ha firmato per sei anni. Il Real pagherà all'Eintracht Francoforte per il suo trasferimento circa 60 milioni, di cui il 30% girato al Benfica, ex titolare del cartellino che era stato riscattato (per appena sei milioni) dal club tedesco. Jovic, scelto per rafforzare l'attacco, è reduce da una grande stagione in Bundesliga e in Europa, con 27 goal e sette assist. Per ora si aggiunge agli acquisti di Militao e Rodrygo per quella rifondazione voluta da Florentino Perez e Zinedine Zidane, a cui dovrebbero aggiungersi presto Hazard e Mendy.