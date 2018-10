Real Madrid, se salta Lopetegui c'è Guti

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Se salta Julen Lopetegui, per la panchina del Real Madrid c'è pronta l'opzione Guti. Lo scrive oggi 'AS' secondo cui l'ex giocatore madridista sarebbe la soluzione nel cassetto del presidente Florentino Perez, alle prese con la più grave crisi degli ultimi anni. L'ex ct della Roja dovrebbe restare in panchina fino al 'Clasico' del 28 ottobre, ma la sfida contro i campioni di Spagna potrebbe mettere fine alla sua esperienza con i Blancos e l'ex Guti, oggi vice allenatore al Besiktas, sarebbe il sostituto ideale. La sua conoscenza dell'ambiente (giocatore e tecnico delle giovanili), il fatto di conoscere lo spogliatoio e di essere apprezzato dai giocatori sarebbero gli elementi giusti per l'eventuale inserimento in corso d'opera. Anche il fatto di non aver grande esperienza in panchina non sarebbe un ostacolo, visto che anche Zinedine Zidane aveva fatto un percorso simile. L'eventuale alternativa a Guti potrebbe essere Santiago Solari, oggi tecnico del Castilla, la seconda squadra del Real.