Real Madrid, Sergio Ramos: "Chi mi accusa se la vedrà con i miei avvocati"

Dopo la brutta sconfitta del Real Madrid con l'Eibar (con i Blancos battuti 3-0), ha preso la parola il capitano dei Galacticos Sergio Ramos, che ha parlato anche del presunto caso doping emerso in questi giorni attraverso i documenti di Football Leaks: "È un tema difficile da affrontare, chi mi accusa dovrà vedersela con i miei avvocati. Il club e la UEFA hanno parlato, posso solo dire che in vita mia non ho mai commesso irregolarità. Sappiamo bene da che da chi arriva questa notizia: ci hanno chiamato un mese e mezzo fa minacciando di far uscire questa notizia. Mai avuto alcun timore. Ora vedremo il da farsi, perché tutto questo danneggia la mia immagine. Le bugie si possono raccontare in tanti modi, ma restano sempre bugie".