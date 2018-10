Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Julen Lopetegui non è più l'allenatore del Real Madrid. Il nuovo tecnico dei blancos è Santiago Solari, ma solo provvisoriamente: "La giunta direttiva del Real Madrid, riunita oggi 29 ottobre del 2018, ha deciso di risolvere il contratto che vincolava l'allenatore Julen Lopetegui con il club. Questa decisione, adottata con la massima responsabilità, ha come fine di cambiare la dinamica in corso nella Prima Squadra, quando sono ancora raggiungibili tutti gli obiettivi di questa stagione. La giunta direttiva ritiene che ci sia una grande sproporzione tra la qualità della rosa del Real Madrid, che conta otto giocatori nominati per il prossimo Pallone d'Oro, mai successo nella storia del club, e i risultati ottenuti fino ad ora. Il club ringrazia Julen Lopetegui e tutto il suo corpo tecnico per lo sforzo e il lavoro realizzato e gli augura il meglio per la sua carriera professionale. Sarò sostituito provvisoriamente per Santiago Solari, che dirigerà domani la prima seduta di allenamento".