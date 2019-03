Real: Zidane, felice di tornare a casa

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - ''E' un giorno speciale per tutti, sono molto felice di tornare a casa e sono felice di ricominciare a lavorare''. Zinedine Zidane comincia così la sua prima conferenza stampa da allenatore del Real Madrid: ''L'unica cosa a cui penso è di cominciare a lavorare domani, ho buone sensazioni, sono felice di essere tornato e di poter lavorare in questo club. Il Real aveva bisogno di cambiare e mi ha chiamato, il presidente mi ha chiamato e ho accettato. Avevo voglia di tornare ad allenare, farò di tutto per migliorare la squadra''.