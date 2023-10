Reazione scontenta dopo il cambio, Giroud: "Non sono un robot e sono competitivo. Mi sono calmato in cinque minuti..."

Olivier Giroud, autore di una splendida doppietta contro il Napoli, è stato sostituito a dieci minuti dal termine della sfida del Maradona, non prendendo bene la decisione di Pioli di toglierlo dal campo. Così il francese ha commentato il cambio ai microfoni di DAZN: "Normale, siamo uomini: non sono un robot, ho delle emozioni. Pensavo che potevo aiutare ancora la squadra ma è il mister che fa le sue scelte e ho tanto rispetto per lui. Dopo cinque minuti mi sono calmato. Non volevo uscire perché mi sentivo di continuare e aiutare la squadra: sono un competitivo"