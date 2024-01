Rebic proposto alla Salernitana, dirigenza non convinta. L'obiettivo è recuperare Dia

La Salernitana continua a cercare un rinforzo per l'attacco. Oltre al nome di Josip Brekalo, che è rimbalzato nelle ultime ore, ma che la Fiorentina lascerà partire solamente quando avrà trovato il sostituto, come riportato da Il Mattino (ed. Salerno), è stato proposto anche Ante Rebic. L'attaccante ex Milan però non convince totalmente la dirigenza granata e non solo per il suo ingaggio, alto per i parametri del club campano, ma anche per la scarsa prolificità. Il Milan lo ha ceduto al Besiktas, ma in Turchia non sta brillando, al contrario è scivolato in panchina.

In Serie A non segna da ottobre 2022 e di conseguenza la volontà della Salernitana non è quella, al momento, di accelerare con decisione. Il presidente Danilo Iervolino e il direttore generale Walter Sabatini si sono visti e hanno concordato che la soluzione migliore sarebbe recuperare fisicamente e mentalmente Boulaye Dia. Una strategia che prevede un colloquio schietto e di campo tra il nuovo dirigente e il senegalese, che sarà messo davanti all'evidenza dei fatti.

Il Milan spinge e lo valuta non più di 15 milioni di euro, ma la Salernitana non vuole svenderlo. Il pressing dell'ex Villarreal è altissimo, il monitoraggio costante e, a testimonianza di questo, c'è il fatto che ieri è stato accompagnato da alcuni componenti dello staff medico a svolgere ulteriori esami di controllo al bicipite femorale sinistro. Intanto alla mezzanotte di oggi scadrà la clausola da 21 milioni di euro per l'Europa e da 22 milioni per le squadre che militano in campionati extra UE. Fiorentina e Lazio, oltre a Premier League e Bundesliga, potrebbero pensarci.