Record negativo per Origi in questa Serie A: col Monza solo il 20% di passaggi riusciti

Come riportato dalla piattaforma statistica Pallottole di Calcio, Divock Origi ha, purtroppo per lui e per il Milan, stabilito un record negativo in questo campionato nella sfida di ieri contro il Monza, totalizzando solo il 20% dei passaggi riusciti: nessun giocatore di movimento con almeno 60 minuti giocati aveva fatto peggio fino alle 23esima giornata.