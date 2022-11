Red&Black Friday, Milan presente alla Rinascente con due vetrine rossonere dedicate all'heritage e al brand

Mentre le vie di Milano iniziano a colorarsi e a vestirsi a festa in vista del Natale, il centro città si tinge di rossonero grazie a una speciale collaborazione tra il Club e Rinascente, pronta ad accogliere gli amanti della moda provenienti da tutto il mondo. In occasione del Red & Black Friday, settimana di imperdibili promozioni a tinte rossonere, l'iconico store di Piazza del Duomo riserva due vetrine dello Store Annex Rinascente alla storia e alle collezioni del Club Campione d'Italia.

Un'unione importante per AC Milan che, ancora una volta, intende varcare i confini del rettangolo di gioco, consolidandosi come un brand in grado di espandersi in ambiti quali il lifestyle, il fashion e il digitale, connettendo milioni di appassionati, a partire dalle nuove generazioni.

Una delle vetrine, dedicata al Museo Mondo Milan, ripercorrerà gli oltre 120 anni della storia del Club. Dalle riviste "Forza Milan" degli anni '60 e '70, fino alla più recente maglia AC Milan for Peace firmata da Andriy Shevchenko, un vero e proprio viaggio nella storia del Club rossonero grazie ad alcuni inediti cimeli, tra cui abbonamenti degli anni '50, palloni in cuoio dei primi del '900 e lo Scudetto societario della stagione 1978/79 che valse al Club il decimo titolo.

Per gli amanti del fashion e della moda, invece, una seconda vetrina dedicata alle collezioni AC Milan e alle collaborazioni con partner come PUMA. Dalle più recenti Paninari Collection – che omaggia la subcultura e la moda degli anni '90 – e College Collection – che ripropone gli elementi dell'heritage rossonero, esaltandoli in un contesto nuovo, fresco e giovane – fino alle maglie gare indossate insieme a denim e sneakers, per un tocco lifestyle perfetto per tutti i giorni.

Le vetrine sono inoltre impreziosite da immagini che raccontano la storia di AC Milan attraverso momenti memorabili per la famiglia rossonera. Sulla vetrina, inoltre, è possibile trovare un QR Code con rimando all'e-commerce del Club attraverso il quale è possibile usufruire di una speciale promozione in tutta Italia.