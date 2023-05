RedBird, il Tolosa rischia l'Europa per "colpa" del Milan. Ma la Red Bull insegna che c'è l'escamotage

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Oltre al Milan, il gruppo RedBird è proprietario anche del Tolosa, in Francia. E secondo SportMediaset, questa doppia proprietà potrebbe creare problemi sul prossimo percorso europeo dei francesi. Il regolamento UEFA, all'articolo 5, spiega come due società dello stesso azionista non possano partecipare alla stessa competizione europea o a due competizioni "contingue". Il Tolosa, nello specifico, avendo vinto la Coppa di Francia parteciperà alla prossima Europa League, mentre il Milan è in corsa per sia per la medesima competizione che per la Champions.

Come detto a rischiare è il Tolosa, visto che la stessa UEFA ha previsto i criteri per decidere quale delle due squadre debba avere priorità: gerarchia nelle competizioni europee, classifica in campionato e ranking UEFA delle Nazioni (l'Italia è avanti alla Francia). Il Tolosa insomma rischia seriamente l'esclusione "per colpa" del Milan, anche se in passato il precedente della Red Bull, con Lipsia e Salisburgo, individua una strada percorribile con eventuali cambi di proprietà e amministrazione.