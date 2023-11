RedBird valuta la vendita del Tolosa: riflessioni in corso

Come riporta Bloomberg, RedBird Capital Partners sta valutando la possibilità di vendere il Toulouse FC, secondo quanto dichiarato da persone a conoscenza della questione. La società di investimento statunitense è nelle prime fasi di studio della fattibilità di una vendita della squadra.

Sotto la proprietà di RedBird, il Tolosa è stato promosso in Ligue 1, il massimo campionato di calcio francese. La Ligue 1 è al lavoro per negoziare un nuovo accordo sui diritti mediatici, che contribuirà in modo importante alle entrate del club e probabilmente avrà un impatto su qualsiasi valutazione potenziale del Tolosa. Le riflessioni di RedBird. Un rappresentante di RedBird non ha voluto commentare.