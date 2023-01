Reggina, Inzaghi: "Oggi saremmo in Serie A ma non abbiamo nessun assillo"

MilanNews.it

Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Ternana soffermandosi anche sulla classifica: "Il Ds Taibi è stato molto chiaro, non voglio più neppure commentarlo. Sono felice di chi ho, a oggi saremmo in Serie A senza esser stati messi sotto da nessuno, credo che tutto l'ambiente meriti solo applausi. Ripeto che a differenza degli altri noi non abbiamo nessun assillo".