Reggio Calabria pronta a ospitare 'The legend Gianluca Vialli'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Reggio Calabria è pronta ad ospitare 'The Legend Gianluca Vialli', la partita di calcio in ricordo del campione azzurro morto lo scorso gennaio, il cui ricavato andrà a favore della struttura 'We Aut', specializzata nell' assistenza ai bambini autistici. Nello stadio Oreste Granillo ai affronteranno la Nazionale Azzurri di Alessandro Arena e il team "The Wine Of The Champions" di Fabio Cordella, nelle cui fila giocheranno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande calciatore scomparso.

All'evento - che ha il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Regione Calabria e il sostegno dell'Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova - hanno già confermato la loro presenza tra gli altri Ivan Zamorano, Marco Materazzi, Pippo Inzaghi, Cafù, Vincent Candela (ANSA).