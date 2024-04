Reijnders a DAZN: "Ci siamo goduti il pomeriggio a San Siro, ora concentrati sull'Europa League"

Tijjani Reijnders ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Lecce 3-0. Queste le sue dichiarazioni.

Quinta vittoria di fila, oggi vi siete divertiti a San Siro? “È stata una bella partita. Certo, il cartellino rosso l’ha resa più facile ma abbiamo fatto comunque bene, ci siamo goduti il pomeriggio a San Siro”.

Com’è stato giocare con Pulisic da trequartista? “Cambia un po’ rispetto a Loftus, ma per il nostro modo di giocare tutti sanno cosa fare, tutti hanno un ruolo in squadra. Pulisic ha fatto bene, l’intesa a centrocampo è stata buona”.

Ora la partita contro la Roma in Europa League: “Siamo in un buon momento, dobbiamo affrontare la partita con personalità. Vogliamo andare in fondo in Europa League, siamo concentrati al 100% su questo”.