Reijnders a DAZN: "Troppi errori nel secondo tempo. Contento per il gol, ma poi la partita va vinta..."

Tijjani Reijnders ha parlato a DAZN nel post partita di Lecce-Milan.

Cos’è successo nel secondo tempo? “Abbiamo iniziato molto bene il primo tempo, siamo andati su 2-0 e abbiamo avuto occasioni per farne altri. Nel secondo tempo penso che ci siano stati troppi errori e li abbiamo fatti tornare in gioco. Abbiamo subito gol da corner, hanno preso più energia. Non è di certo il modo di finire la partita se sei sopra 2-0”.

Hai segnato finalmente il primo gol con il Milan: “Sono stato molto felice per il primo gol segnato, ma per com’è andata la partita è una sensazione agrodolce. Vuoi vincere quando segni, oggi purtroppo non è successo”.

Ti stai allenando sulle conclusioni? “Cerco sempre di migliorarmi e sfruttare meglio i passaggi che ricevo. Tante volte arrivo nella posizione giuste, devo cercare di rimanere più freddo per sfruttare questo tipo di occasioni”.