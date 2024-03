Reijnders a Milan TV: "E' un ottimo momento per noi, servirà vincere prima della sosta. La Nazionale un orgoglio personale"

Manca sempre meno alla sfida delle 15:00 contro il Verona, con i rossoneri che vogliono proseguire nel proprio positivo percorso in campionato. Ai microfoni di Milan TV ha parlato così, un concentrato e motivato Tijjani Reijnders:

Tante partite e continuità

"Stiamo giocando molto e oggi sarà importante finire bene prima della sosta, siamo in un buon momento e vogliamo proseguire così in Serie A"

Un orgoglio giocare in Nazionale

"Sì sono davvero felice della chiamata dell'Olanda, è un orgoglio personale, voglio restare nel giro della Nazionale e per farlo devo giocare molto bene con il Milan e aiutarlo sempre di più, è un ottimo momento per me"