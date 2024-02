Reijnders alla UEFA: "Per un olandese giocare nel Milan è straordinario. Sin dalla prima volta a Milanello..."

Il Milan tra poche ore sfiderà il Rennes nel ritorno dei playoff di Europa League. L'andata è stata trionfale per i rossoneri, che con un netto 3-0 hanno indirizzato la qualificazione, che staserà (calcio d'inizio ore 18.45) andrà blindata definitivamente. La Uefa ha intervistato due rossoneri, tra i protagonisti del match di andata e della stagione del Milan in generale, Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Ecco le parole dell'olandese:

UEFA.com per Tijjani Reijnders: la tua è una famiglia di calciatori. Hai sempre voluto seguire questa strada? Sai cosa significa per un olandese vestire la maglia del Milan?

"Sì, anche mio padre è stato un calciatore professionista, nei Paesi Bassi, in Finlandia e negli States. Ho ricordi vaghi delle sue partite, ma ricordo bene che ho iniziato a giocare molto presto in giardino e che nel giro di poco tempo sono passato al calcio vero e proprio. Quando arrivi per la prima volta a Milanello, o a Casa Milan, capisci subito l'importanza che hanno avuto [Ruud] Gullit, [Frank] Rijkaard, [Marco] van Basten. Per un olandese essere qui e giocare in questo grande club è qualcosa di straordinario.