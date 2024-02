Reijnders candidato per una maglia da trequartista: Loftus può riposare

Dopo la trasferta disastrosa di Monza, il Milan tornerà in campo domani sera contro il Rennes nella gara di ritorno dei playoff di Europa League. Appuntamento domani pomeriggio alle 18.45. Chi ha giocato parecchio nelle ultime settimane - risultando spesso decisivo - è Ruben Loftus-Cheek che potrebbe dunque riposare, almeno nella prima parte di gara, domani sera al Roazhon Park. Questa l'indiscrezione del collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin.

Il giornalista sottolinea anche che al posto di Loftus, come trequartista, potrebbe essere utilizzato Tijjani Reijnders, rimasto in panchina nella sfida giocata in Brianza. Nei due di centrocampo, di conseguenza, saranno Bennacer e Musah, con quest'ultimo diffidato e che dovrà stare particolarmente attento a non prendere il cartellino giallo.