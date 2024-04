Reijnders, che impatto! Incide (quasi) quanto Leao, i numeri

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure in punta di piedi Tijjani Reijnders si sta prendendo il Milan sulle spalle. L'olandese ha avuto un impatto in rossonero micidiale, ed i numeri registrati fino a qui in stagione lo confermano abbondantemente.

Stando ai dati forniteci da kickest.it, infatti, in questo Milan Reijnders incide quasi quanto Leao, considerato il fatto che è davvero minima la differenza fra l'olandese e la stella portoghese, soprattutto per quanto riguarda il discorso relativo ai passaggi chiave. Il 14 rossonero è infatti il secondo miglior giocatore del Milan sotto questo aspetto proprio dietro al numero 10 con ben 47 passaggi chiave riusciti, 4 dei quali tramutatosi in assist in questa stagione di Serie A, l'ultimo proprio nella vittoriosa trasferta di Firenze.

PASSAGGI CHIAVE RIUSCITI: LA TOP 10 IN CASA MILAN

1. Rafael Leao: 47 passaggi chiave

2. ⁠Tijjani Reijnders: 42 passaggi chiave

3. ⁠Theo Hernandez: 38 passaggi chiave

4. ⁠Christian Pulisic: 33 passaggi chiave

5. ⁠Olivier Giroud: 30 passaggi chiave

6. ⁠Alessandro Florenzi: 27 passaggi chiave

7. ⁠Rubén Loftus-Cheek: 22 passaggi chiave

8. ⁠Filippo Terracciano: 18 passaggi chiave

9. ⁠Yacine Adli: 12 passaggi chiave

10. ⁠Ismael Bennacer: 11 passaggi chiave