Reijnders, che sombrero! Il video della gran giocata dell'olandese durante Monza-Milan

vedi letture

Tijjani Reijnders è forse l'acquisto che in questa prima fase sta convincendo di più per prestazioni. Durante la prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, nella partita disputata tra Milan e Monza, l'olandese si è reso protagonista di un'uscita particolarmente elegante: sombrero su Gagliardini e palleggio al volo per liberare Loftus-Cheek, che gli ha reso il pallone con un altro pregevole gesto poco dopo. Ecco il video della prodezza, condiviso dal Milan su Instagram: