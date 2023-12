Reijnders commenta il premio MVP: "Felice della vittoria e di restare in Europa"

Il Milan vince ma fallisce la missione di restare in Champions League: il 2-1 in casa del Newcastle porterà i rossoneri a giocare in Europa League. Dopo un primo tempo disastroso, i rossoneri nella ripresa pareggiano con Pulisic il gol di Joelinton e rimontano nel finale con il secondo gol di Chukwueze con la maglia del Milan. Buona partita, sicuramente in miglioramento, da parte di Loftus-Cheek sostituito poi nel secondo tempo da Pobega. Nel centrocampo rossonero, premiato come MVP UEFA l'olandese Tijjani Reijnders. Apparso sul profilo Instagram del Milan, il video che celebra Reijnders come migliore in campo.

"Felice della vittoria, di questo premio e di restare in Europa": questo il post social del club rossonero.