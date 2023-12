Reijnders d'Olanda: il rendimento del centrocampista rossonero negli Orange

Tijjani Reijnders, quando è stato acquistato quest'estate dal Milan, ha subito fatto capire che il suo valore è superiore allo sforzo economico che il club rossonero ha fatto per averlo a disposizione. L'olandese è diventato in fretta un insostituibile del centrocampo di Pioli, sfornando prestazioni su prestazioni con costanza. In un momento complicato per il Milan, Reijnders sembra essere una delle poche certezze a cui una squadra falcidiata dagli infortuni e con risultati altalenanti può attaccarsi.

Analizziamo il rendimento dell'olandese in nazionale: da quando è al Milan, Reijnders è stato sempre convocato con l'Olanda, mentre prima di vestire il rossonero sembrava invisibile agli occhi della federazione. Nel 2023/24, Tijjani ha disputato 6 partite delle qualificazioni agli Europei. In tre occasioni è stato schierato titolare (disputando tutti e 90 i minuti), in altre tre è subentrato (in due occasioni per tutto il secondo tempo, nella terza per 25 minuti). Non ha gol e assist all'attivo.