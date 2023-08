Reijnders diventa papà: l'annuncio del centrocampista rossonero sui social

Tijjani Reijnders diventerà papà: dopo pochi mese dal suo approdo a Milano, il centrocampista del Milan è pronto a un altro cambiamento nella sua vita.

Reijnders e la compagna in dolce attesa hanno voluto annunciare su Instagram la notizia, con un simpatico video dei due in giro per Milano.