Reijnders dopo la prima in rossonero: "Felice per i miei primi minuti nel Milan"

Questa notte nell'amichevole contro il Real Madrid, persa 3-2 dal Milan, Tijjani Reijnders, arrivato nei giorni scorsi in rossonero dall'AZ Alkmaar, ha giocato i suoi primi minuti con la maglia del Diavolo, entrando in campo nel secondo tempo. Dopo il suo esordio con il Milan, il centrocampista olandese ha pubblicato un post su Instagram: "Felice per i miei primi minuti nel Milan".