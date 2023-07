Reijnders e i primi giorni al Milan: "Sono impressionato. Colpito dai tifosi e dal loro supporto"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Tijjani Reijnders ha raccontato le emozioni dei suoi primi giorni al Milan: "Sono impressionato, dal primo giorno. Ho capito subito di essere in un grande club, diverso dalla dimensione dell’Az Alkmaar a cui ero abituato. Che cosa colpisce? I tifosi. Vedere come ci supportano è molto bello. Io poi da piccolo ho sempre visto il Milan in tv, da solo o assieme a mio papà, ho sempre saputo che il Milan era un grande club".