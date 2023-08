Reijnders e l'arrivo al Milan: "Mi sono sentito subito il benvenuto. E' una bella sensazione, come essere in famiglia"

Intervistato da Milan TV dopo la vittoria del Milan nell'amichevole contro il Monza, Tijjani Reijnders ha commentato così i suoi primi giorni in rossonero: "Il Milan è uno dei più grandi club al mondo, lo si percepisce direttamente. L'intensità in allenamento è alta, le partite che giochiamo sono buone e mi sono sentito il benvenuto dall'inizio. E' una bella sensazione, come essere in famiglia".