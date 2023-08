Reijnders e Pulisic sul pezzo, la Gazzetta: "I nuovi sono già indiavolati. Il mercato funziona"

vedi letture

La gara di esordio di ieri è stata la prima ufficiale per molti nuovi volti rossoneri. A mettersi in mostra più di tutti sono stati Christian Pulisic e Tijjanin Reijnders. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Reijnders inventa, Pulisic segna: il mercato del Milan funziona. I nuovi sono già indiavolati". L'americano è stato forse il migliore in campo: propizia l'azione del primo gol, segna il secondo. L'olandese mette a referto il suo primo assist e non sbaglia neanche un passaggio.