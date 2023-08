Reijnders è un maratoneta: in Bologna-Milan ha percorso ben 12.8 km, più di tutti

Tijjani Reijnders ha impattato benissimo nella nuova esperienza al Milan. L'olandese si è già preso il centrocampo e stupisce per qualità e quantità. Un dato significativo dall'esordio in campionato di ieri contro il Bologna: Tijjani ha percorso 12.8 km, più di tutti i calciatori in campo ieri sera. Non è una sorpresa: nella scorsa stagione era stato il terzo giocatore in tutta Europa per km percorsi. In questa statistica non fa certamente rimpiangere Tonali.