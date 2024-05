Reijnders elogia Pioli: "Ottimo allenatore, ho un grande rapporto. Mi ha aiutato ad ambientarmi"

Ieri sera alla Scuola Militare Teuliè di Milano è andata in scena la serata di gala dedicata al Premio Gentleman, arrivata alla sua 29esima edizione assoluta. Tra i giocatori del Milan presenti anche Christian Pulisic, premiato con il riconoscimento per la squadra rossonera, e anche Tijjani Reijnders, premiato come giocatore rivelazione del Diavolo. Proprio il centrocampista olandese ha poi parlato alla stampa presente, in zona mista, come riporta la Gazzetta dello Sport sul suo sito web stamattina.

Le dichiarazioni di Tijjani Reijnders su Stefano Pioli: "È un ottimo allenatore e con lui ho un grande rapporto. Per me è una persona importante, dentro e fuori dal campo. Mi ha aiutato tanto ad ambientarmi. Quest'anno all'inizio eravamo una squadra con tanti elementi nuovi e abbiamo dovuto lavorare per conoscerci meglio. La prossima stagione le cose andranno meglio perché il gruppo sarà più amalgamato e faremo risultati migliori".