Reijnders esaltato dopo la Lazio: "Gioia pura nella vittoria"

Settimana da ricordare per Tijjani Reijnders. Per prima cosa, qualche giorno fa, il centrocampista olandese è diventato papà, un momento senza dubbio senza eguali. Poi ieri sera ha aggiunto la vittoria contro la Lazio da protagonista. Lasciato inizialmente in panchina, Reijnders ha fatto la differenza con il suo ingresso in campo, contribuendo agli assalti rossoneri che poi, a due minuti dal 90esimo, hanno portato alla rete di Okafor. Nel post di fine partita, Reijnders ha esultato: "Gioia pura nella vittoria!! ️ Spettacolare vittoria in trasferta dopo un gol di Okafor. Forza Milan".

Tra i commenti non sono mancati quello del match winner Okafor ("Mio fratello) e quello di Yacine Adli che ha commentato con un "Baba", affettivo e nomignolo per chiamare un papà. Di seguito il post di Reijnders.