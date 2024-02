Reijnders esulta dopo il 3-0 al Rennes: "Magia europea sotto le luci di San Siro"

Dopo aver saltato il match di campionato contro il Napoli per squalifica, ieri sera Tijjani Reijnders è tornato in campo contro il Rennes nell'andata dei playoff di Europa League. Dopo la partita, terminata con un netto 3-0 per il Diavolo, il centrocampista olandese ha pubblicato un post su Instagram per festeggiare la vittoria dei rossoneri.

Ecco il suo messaggio: "Magia europea sotto le luci di San Siro per assicurarsi un vantaggio alla prima tappa". Giovedì prossimo è in programma il ritorno in Francia.