Reijnders festeggia i tre punti di Verona: "Grande vittoria prima della sosta"

Dopo aver giocato poco a Praga per normale rotazione, questo pomeriggio a Verona Tijjani Reijnders è tornato ad essere il fulcro del gioco del Milan di Stefano Pioli. Gran parte delle avanzate offensive del diavolo sono infatti passate per i piedi dell'olandese, che ha contribuito attivamente alla vittoria dei rossoneri contro gli scaligeri.

Sul proprio profilo Instagram Reijnders ha scritto: "A big W before the break. Now, off to represent the national team" ("Una grande vittoria prima della sosta. Ora la Nazionale"), manifestando tutta la felicità per i 3 punti di questo pomeriggio.