Reijnders festeggia il Trofeo Berlusconi. L'AZ lo applaude: "Impatto immediato"

L'AZ Alkmaar applaude Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese si è messo in mostra in queste prime amichevole con la maglia del Milan e nella serata di ieri è stato tra i protagonisti del primo Trofeo Silvio Berlusconi che i rososneri hanno vinto ai rigori contro il Monza.

Al termine della sfida il centrocampista ha postato una foto dove è ritratto con Christian Pulisic mettendo in mostra la medaglia del vincitore e la coppa. "Impatto immediato" è il commento del club olandese che ha avuto il giocatore dal 2017, prima di cederlo quest'estate ai rossoneri per 19 milioni più 4 di bonus. Reijnders ha giocato tutti e 90' contro il Monza, segnando anche dal dischetto. In questo pre-campionato è rimasto in campo anche per tutto l'incontro col Barcellona. Titolare anche con la Juventus, dove è stato fra i migliori in campo, ha giocato anche uno spezzone di partita contro il Real Madrid.