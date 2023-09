Reijnders festeggia l'esordio nell'Olanda: "Indimenticabile!"

Ieri sera nella vittoria dell'Olanda per 3-0 contro la Grecia, Tijjani Reijnders ha fatto il suo esordio assoluto nella nazionale maggiore olandese, entrando in campo al 65' al posto di De Roon. Dopo la partita, il centrocampista del Milan ha voluto festeggiare questo debutto anche con un post su X: "Debutto in nazionale.Indimenticabile!".