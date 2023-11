Reijnders-gol: l'ultimo olandese rossonero a segnare contro il Lecce fu Gullit

Dopo diversi tentativi Tijjani Reijnders ha finalmente trovato il primo gol con la maglia del Milan. La rete, arrivata al Via del Mare contro il Lecce, ha generato una curiosa statistica. Infatti l'ultimo olandese rossonero a segnare un gol contro il Lecce fu nientemeno che Ruud Gullit, proprio al Via del Mare. Correva l'anno 1991 ed era il 7 aprile. Un'eredità non da poco.