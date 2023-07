Reijnders ha fretta: vuole essere sull'aereo che il 21 luglio porterà il Milan negli States

Fonte: tuttomercatoweb.com

Se in Olanda l'ottimismo sulla progressione della trattativa tra AZ e Milan è in crescita, non si può dire lo stesso per quanto riguarda le fonti italiane. La Gazzetta dello Sport parla di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese su cui è ormai fortissimo il pressing rossonero, spiegando come i due club debbano ancora trovare ancora l'accordo definitivo con il Milan che ha alzato l'offerta un paio di giorni fa.

Al momento però l'AZ, che ancora non ha risposto e sembra rimanere arroccato sulle proprie posizioni, non dà il via libera all'operazione. Chi è certissimo è il giocatore che vuole vestire la maglia rossonero e vorrebbe farlo al più presto e non è un modo di dire: Reijnders vuole essere sull'aereo che il 21 luglio porterà il Diavolo negli Stati Uniti, per la tourneè estiva.