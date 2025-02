Reijnders: "Ibra veglia su ciascuno di noi. Se un giocatore ha un problema..."

Nell'intervista rilasciata a France Football, Tijjani Reijnders ha parlato così del Milan: "È un club incredibile, uno dei migliori al mondo. È un onore giocare qui, soprattutto quando conosci la storia degli olandesi nel club. Van Basten, Gullit, Rijkaard… Sono molto orgoglioso di indossare la loro stessa maglia. La vita qui è piacevole, la mia famiglia è molto felice qui. Il cibo è ottimo, ci sono molti bei parchi... e la città respira calcio. La rivalità con l'Inter è molto forte, è bello viverla quando sei un calciatore. Fin dal primo giorno ho sentito il sostegno incrollabile dei tifosi.

Nel club sono stato accolto molto bene, soprattutto da Zlatan Ibrahimovic. Veglia su ciascuno di noi. Se un giocatore ha un problema, lui è lì per lui, gli dà consigli... A volte viene nello spogliatoio per motivarci. Ci dà forza e ci spinge a lavorare in squadra, a non essere egoisti. Ne abbiamo bisogno perché la Serie A è un campionato molto buono, molto diverso dall'Eredivisie per intensità tattica, qualità dei giocatori... In un anno e mezzo qui ho imparato un sacco di cose nuove, soprattutto dal punto di vista tattico. E la bella atmosfera nel gruppo mi aiuta. È come una famiglia! Ho un ottimo rapporto con Youssouf Fofana, il mio compagno di viaggio. Altrimenti, nello spogliatoio, mi diverto con Malick Thiaw e gli inglesi Tammy Abraham, Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek. E il mio 'fratello' nigeriano Chukwueze! Vedere tutte queste culture mescolarsi insieme è una cosa affascinante".