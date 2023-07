Reijnders: "Il numero 6 è di una leggenda del Milan, non potevo prenderlo. Col 14 penso a Crujff"

Tijjani Reijnders da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella sua prima intervista a MilanTV: “Il numero 6 è sempre la mia prima scelta, ma non puoi prendere il numero di una leggenda del Milan. Il numero 14 mi ha fatto pensare a Johan Cruijff, che era un giocatore molto importante per noi in Olanda. È un bellissimo numero”.