Reijnders in regia? Pioli: "Potrebbe giocare lì, così come Adli"

vedi letture

Reijnders può far riposare Krunic davanti alla difesa? Stefano Pioli ha risposto così alla seguente domanda alla conferenza stampa alla vigilia di Milan-Hellas Verona.

"Potrebbe giocare in quella posizione, così come Adli. Vedremo quando sarà necessario. Non siamo dipendenti da un singolo giocatore, ma dal gioco di squadra".