Reijnders: "L'anno prossimo lo scudetto, dispiace per quest'anno. Il momento più brutto è stato..."

Ieri sera alla Scuola Militare Teuliè di Milano è andata in scena la serata di gala dedicata al Premio Gentleman, arrivata alla sua 29esima edizione assoluta. Tra i giocatori del Milan presenti anche Christian Pulisic, premiato con il riconoscimento per la squadra rossonera, e anche Tijjani Reijnders, premiato come giocatore rivelazione del Diavolo. Proprio il centrocampista olandese ha poi parlato alla stampa presente, in zona mista, come riporta la Gazzetta dello Sport sul suo sito web stamattina.

Le dichiarazioni di Tijjani Reijnders sugli obiettivi della prossima stagione e sul momento peggiore di questa che sta per finire: "Il nostro obiettivo il prossimo anno è vincere lo scudetto e dispiace non esserci riusciti quest'anno. Siamo dispiaciuti perché era il nostro obiettivo. Eravamo partiti bene, ma poi abbiamo lasciato per strada troppi punti contro squadre alla nostra portata. Il momento più brutto? Quando l'Inter ha vinto lo scudetto in casa nostra, ma non dobbiamo più pensare al passato: meglio guardare al futuro. Bisogna imparare la lezione e non perdere più punti in certi incontri"