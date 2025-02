Reijnders: "La squadra ha dato il massimo. Tifosi, grazie per essere stati con noi come sempre"

vedi letture

Ancora un'ottima prestazione di Tijjani Reijnders, che con il gol segnato all'Inter diventa il miglior marcatore rossonero in Serie A a quota 7, oltre che il centrocampista della competizione ad aver fatto più gol. Il centro di Tijjani non è bastato per conquistare i tre punti, ma l'olandese non si abbatte: "Finale difficile, ma la squadra ha dato il massimo. Rossoneri, grazie per essere stati con noi come sempre. Ci rivediamo mercoledì".