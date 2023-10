Reijnders maturo dopo la sconfitta con l'Olanda: "Mai un fallimento, sempre una lezione"

vedi letture

Nella serata di ieri Tijjani Reijnders è stato protagonista con l'Olanda nella gara di qualificazione a Euro 2024 in cui gli Orange hanno ceduto il passo alla schiacciasassi Francia di uno Mbappè scatenato con una doppietta: 2-1 il risultato finale ad Amsterdam. Il centrocampista rossonero ha giocato tutta la partita, risultando uno dei migliori. In serata, dopo il fischio finale, ha dimostrato anche maturità scrivendo sui social: "Mai un fallimento, sempre una lezione". Il giusto atteggiamento per ripartire. E Mike Maignan, suo avversario ieri sera, gli ha risposto con dei gesti di incoraggiamento.