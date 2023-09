Reijnders: "Milano città fantastica, mi vedo qui per molti anni"

In una intervista rilasciata ai microfoni della testata olandese Nos, Tijjani Reijnders ha parlato così del suo momento positivo con la maglia del Milan: "Quando mi guardo intorno, dove presto potremo vivere con la nostra famiglia, penso: è fantastico. Milano è una metropoli, tanti buoni ristoranti. E sono in uno dei club più grandi del mondo. Mangiano anche abbastanza pasta. Mi vedo giocare qui ancora per molti anni".