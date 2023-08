Reijnders perfetto: 100% di passaggi riusciti contro il Bologna

Esordio in rossonero per Tijjani Reijnders che si è subito messo in mostra con un assist per la prima rete di Giroud. Ma l'olandese si è messo in mostra soprattutto per la gestione della palla. Secondo i dati pubblicati dalla Lega Serie A, infatti, l'ex AZ ha completato il 100% dei passagi tentati. Un dato che fa capire il perché il Milan ha spinto tanto per acquistarlo.