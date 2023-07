Reijnders: "Quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, ero emozionato e felice. Non ci ho pensato due volte"

Tijjani Reijnders da oggi è ufficialmente un nuovo calciatore del Milan e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella sua prima intervista a MilanTV: “Sono molto felice e contento di essere qui. Sono anche molto orgoglioso di fare parte di questo grande Club. Quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, ero emozionato e felice. Ero contento che un Club del genere si fosse interessato a me e quindi la scelta per me è stata molto facile onestamente. Non ci ho dovuto pensare due volte”.