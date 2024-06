Reijnders (quasi) infallibile: il suo dato sui passaggi contro la Polonia

Tijjani Reijnders è stato il primo rossonero a scendere in campo in questi Europei. Il primo a essere impegnato era stato ieri Noah Okafor ma lo svizzero è rimasto per tutta la partita in panchina. I primi minuti "milanisti" sono arrivati dunque oggi nella gara tra Olanda e Polonia che gli Orange hanno vinto in rimonta per 2-1 e un gol nei minuti finali del neo entrato Wout Weghorst. Il centrocampista del Milan si è confermato come titolarissimo della nazionale di Koeman giocando per tutti e 90 i minuti, risultando tra i migliori in campo.

Il dato senza dubbio più significativo della prestazione di Reijnders riguarda il dato sulla precisione dei passaggi. Il centrocampista ne ha tentati 45 portandone a buon fine 41, per un totale del 91%. Una elevata percentuale che spesso si è vista anche nelle gare del Milan in questa stagione appena passata.

La pagella a cura di MilanNews.it di Tijjani Reijnders, 6.5: "Il centrocampista rossonero è una pedina fondamentale della nazionale olandese e si vede. Sempre protagonista e propositivo nelle trame di gioco. Si vede specialmente nel primo tempo dove è uno dei più attivi anche dopo lo svantaggio. In campo adotta una posizione quasi da cerniera tra il centrocampo e attacco, dettando spesso l'inserimento. Grazie a ciò si gudagna due grosse occasioni che non riesce a sfruttare. Con la palla tra i piede è sempre tranquillo ed elegante, trovando in un paio di occasioni delle imbucate interessanti. Buona la prima".