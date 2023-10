Reijnders racconta la trattativa con il Milan: "Ero titubante ma poi mi hanno telefonato Moncada e Pioli..."

Nel corso dell'intervista rilasciata su Tuttosport uscito questa mattina in edicola, Tijjani Reijnders ha raccontato anche alcuni retroscena sulla trattativa che lo ha portato dall'AZ Alkmaar al Milan nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Il racconto dell'olandese: "Prima mi hanno detto che era interessato a me, ero però titubante. Non si sa mai. Poi ho ricevuto la chiamata di Moncada e di Pioli: fu così impressionante che ho pensato “sì, devo andare diretto al Milan”. Ho subito avuto un buon presentimento.

C’erano altri club (Barcellona, ndi) ma il Milan è andato al primo posto anche per il ruolo. Mi hanno spiegato come volevano che io giocassi, era la soluzione migliore per me. Mi piace aiutare la squadra a creare opportunità, però anche la difesa è molto importante. In Italia devi essere sveglio, è importante difendere e attaccare. Devi essere uno completo"