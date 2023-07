Reijnders scalda i motori: "Non vedo l'ora di giocare con Theo e Leao"

Tijjani Reijnders si è presentato poco fa in conferenza stampa a Milanello. L'olandese è sembrato felice e motivato per la nuova esperienza con i rossoneri: "Ho osservato quello che ha fatto il Milan lo scorso anno. Leao e Theo sono due giocatori con i quali non vedo l'ora di giocare".