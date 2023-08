Reijnders si mette in mostra, Sacchi: "Ha fatto tutto e bene. Mi incuriosisce"

Arrigo Sacchi è stato intervistato sulla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha parlato di Bologna-Milan, esprimendo un parere su Tijjani Reijnders: "Reijnders mi è sembrato un giocatore dalla testa ai piedi. Ha fatto tutto e lo ha fatto bene. Centrocampista che attacca con i tempi giusti, sa quando è il momento di giocare in profondità o quando, invece, è più corretto fare un passaggio in orizzontale. Come Rijkaard? Eh, non esageriamo con i paragoni.

Come Frank ce ne sono stati pochi. Però questo Reijnders mi incuriosisce parecchio e lo seguirò con attenzione. Mi ha colpito perché, appena ricevuta la palla, ha sempre dimostrato di sapere che cosa fare. Ciò significa che ragiona in anticipo, e questo è un vantaggio non da poco"